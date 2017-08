A Prefeitura de Cairu, através da secretaria da Saúde, inaugurou ,no último dia 23, o Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS, unidade Maria Durvalina M. Luz dos Santos, localizado na Sede do Município. A instituição é destinada a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial. A unidade do CAPS contará com atendimento de equipe multidisciplinar composta médica, psicóloga, assistente social e enfermeira, entre outros profissionais.

A cerimônia de inauguração foi marcada pela emoção dos presentes e dos familiares da homenageada, popularmente conhecida como Dona Dudu, uma cairuense que de forma humanitária e abnegada exerceu o ofício de parteira trazendo ao mundo diversas crianças cairuenses. De acordo com o prefeito Fernando Brito, a homenagem surgiu com o propósito de marcar na história do Município os nomes dos cairuenses que exerceram atividades relevantes para comunidade.

Na oportunidade a secretária da Saúde, Italuana Guimarães, destacou a preocupação da gestão municipal em ofertar uma Saúde cada vez melhor aos cairuenses. “A administração municipal, através do prefeito Fernando Brito, não poupou esforços para que esta unidade do CAPS fosse instalada no município. Graças a este esforço, os cairuenses que mais precisam agora terão a oportunidade de receber um atendimento e acompanhamento psicossocial de forma ainda mais adequada”, frisou a secretária.

Participaram da solenidade de inauguração os secretários municipais Adriana Brito, Ariana Coutinho, Isabela Brito e Victor Teles, bem como o presidente da Câmara Municipal Abdon Ché e os vereadores Ivan de Gerino e Tião.

Fonte/Fotos: Ascom Cairu