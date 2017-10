O edital do enquadramento dos professores da rede municipal de ensino de Cairu foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira ( 20/10). O enquadramento é mais um resultado positivo da mesa permanente de negociação instaurada na gestão do prefeito Fernando Brito com a APLB Sindicato.

O edital foi aprovado pela comissão formada por representantes da administração municipal e da APLB e norteia todo o processo de inscrição, critérios, documentação, cronograma de todo processo até a publicação dos resultados.

O prefeito Fernando Brito ressaltou que este é mais um passo vitorioso dado na vida profissional deos professores municipais. “Fico satisfeito em conferir mais esta valorização para os servidores da nossa Educação,sem dúvida, essa conquista vai refletir no avanço dos serviços ofertados na área da Educação em nosso município”, pontuou Brito

A secretária de Educação, Isabela Brito parabenizou os professores pela conquista e também orientou a todos para se atentarem aos prazos e critérios estabelecidos no edital que pode ser acessado através do link: