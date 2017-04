Buscando incrementar o fluxo turístico no município e reposicionar a cultura local, principalmente no período de baixa estação, a Prefeitura de Cairu, através das equipes das secretarias de Administração Especial do Morro, Infraestrutura, Cultura e Turismo, esteve reunida no último dia 03/04 com representantes do grupo MSC Cruzeiros. No encontro foram abordados os principais aspectos que o município deverá se adequar para que possa entrar na rota dos cruzeiros.

Caberá aos secretários municipais de Infraestrutura, Benedito Passos, e de Administração Especial do Morro de São Paulo, Ingrid Batista, iniciarem os primeiros levantamentos acerca das necessidades, impactos e oportunidades do destino. A secretária da Cultura, Graça Peleteiro, afirmou que reposicionará a cultura através do resgate das manifestações culturais no arquipélago promovendo encontros e reposicionando o artesanato da ilha para atender este novo público, já o secretário do Turismo, Edson Caporazzo, será responsável por fomentar novos passeios turísticos.

De acordo com o prefeito Fernando Brito esta é uma nova possibilidade que se abre para Cairu. “Cabe a gestão municipal estar sempre em busca de articulações para que possa gerar mais emprego e renda para os cairuenses. O recebimento de cruzeiros turísticos é uma nova perspectiva nesse sentido, todas as secretarias irão trabalhar de forma integrada para que isto se concretize”, ressaltou Brito.

Ascom Cairu