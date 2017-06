A Festa de São João de Valença, promovida pela Prefeitura de Valença acontecerá de 23 a 25 de junho, na Praça da República. O evento anunciou as primeiras atrações da festa no mês de maio. Entre os destaques estão a cantora Naiara Azevedo do hit “50 reais”, o cantor Daniel Vieira e as bandas Maria Chic, A Patroa e Pirilampo. Esta semana, a prefeitura liberou a grade completa da programação, incluindo as bandas, Flor de Maracujá, Cangaia de Jegue e Melaço de Cana, patrocinadas pela Bahiatursa, órgão vinculado à secretaria estadual de Turismo da Bahia. O evento conta com o patrocínio da Itaipava e apoio do comércio local.

A festa contará ainda com apresentações de quadrilhas e manifestações culturais da região. A Praça de Alimentação ganha este ano, o nome de Espaço Sabores de Valença, com diversas opções de pratos da culinária local.

Além de todos os atrativos do São João, o visitante que vier a Valença poderá aproveitar para conhecer a rica história do município – cidade histórica, datada de 1700 – e, conhecer as suas belezas naturais e da região. A exemplo da Praia do Guaibim que possui uma extensão de 17 km de praia, com estrutura de hotéis e restaurantes. A Praia Ponta do Curral e cachoeiras diversas. Abaixo da Programação, o visitante encontra informações de como chegar a Valença e opções de hospedagem.

Programação do São João de Valença

23/06 – Palco Principal

22:00h-Flor de Maracujá

00:00h-Daniel Vieira

02:00-Maria Chic

Coreto – Palco Alternativo

Beto Amazonas

Licor de Cacau

24/06- Palco Principal

22:00h-Lingerie Azul

00:00h-A Patroa

02:00-Naiara Azevedo

Coreto – Palco Alternativo

Kangaço do Forró

XoteNé

25/06- Palco Principal

22:00h-Pirilampo

00:00h-Melaço de Cana

02:00-Cangaia de Jegue

Coreto – Palco Alternativo

Leo Oliveira

Forró do Gruda

COMO CHEGAR?

O município fica localizado a 270 km de Salvador. Quem quiser curtir o São João em Valença e for sair de Salvador, tem o sistema ferry-boat como uma alternativa de transporte. Os passageiros devem pegar a embarcação no Terminal Marítimo da capital baiana até Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Na Ilha, se a pessoa estiver de carro, deve seguir pela rodovia BA-001, passando por Nazaré, até a cidade de Valença, por 105 km. Se for pedestre, pode pegar um ônibus no terminal, assim que deixar o ferry-boat.

Outro caminho é pela BR-324. O motorista precisa percorrer 81 km até o Entroncamento com a BR-101, antes de Feira de Santana, seguir 95 km até Santo Antônio de Jesus e seguir pela BA-245, percorrendo 30 km até Nazaré e seguindo 45 km pela BA-001 até Valença. Pode também continuar pela BR-101 por 47 km, e depois percorrer 30 km pela BA-542 até Valença.

ONDE FICAR?

Guaibim Praia Hotel

Endereço: Avenida Taquary, 15 – Praia de Guaibim, Valença – BA, 45400-970

Telefone: (75) 3646-1132

Hotel Carolmilla

Av. Antônio Carlos Magalhães, Lapa, Valença – BA. Telefone: (75) 3641-5394

Portal Rio Una

R. Maestro Barrinha,Graça, Valença – BA. Telefone: (75) 3641-5050

Guaibim Hotel

Praça da Independência, 74, Centro, Valença – BA. Telefone: (75) 3641-4114

Hotel Galeão

Rua Barão de Jequiriçá, 191, Centro, Valença – BA. Telefone: (73) 3641-3066

Hotel Onda Azul

Rua Conselheiro Ferraz, 5, Centro, Valença – BA. Telefone: (75) 3641-5005

Hotel do Porto

Avenida Maçônica, 50, Centro, Valença – BA. Telefone: (75) 3641-5226

Pousada e Hotéis – NA PRAIA DO GUAIBIM

Pousada Aconchego

End.: Avenida Aloísio Evangelista Fonseca, s/n, Taquari – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1037

Pousada Encontro das Águas

End.: Caminho Taquari, s/n, Taquari – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1038

Pousada Mandacaru

End.: Avenida Aloísio Evangelista Fonseca, 44, Taquari – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1153

Pousada Guaibim

End.: Avenida João Clímaco Teixeira, s/n, São José – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1028

Pousada Nativa

End.: Avenida João Clímaco Teixeira, 1, São José – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1147

Pousada Portal do Mar

End.: Avenida João Clímaco Teixeira, 121, São José – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1040

Pousada Santa Maria

End.: Avenida Beira Mar, s/n, Centro – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1147

Pousada Santana

End.: Rua Garoupas, 34 qd 11 lt 4, São José – Guaibim – BA

Tel: Tel: (75) 3646-1167

Pousada Tropical

End.: Avenida Aloísio Evangelista Fonseca, s/n, Taquari – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1279

Pousada Village Canedo

End.: Avenida Aloísio Evangelista Fonseca, s/n, Taquari – Guaibim – BA

Tel: (75) 3646-1055

Gaivota Praia Hotel

Endereço: Rua do Beijupirá, s/n – Praia de Guaibim, Valença – BA, 45400-000

Telefone: (75) 3646-1206

Pousada Tibério

Endereço: Av. Aloisio Evangelista da Fonseca, 444 – Guaibim, Valença – BA, 45400-000

Telefone: (75) 3646-1294

Pousada Saveiro

Endereço: Avenida João Climaco Teixera s/n – Guaibim – em Frente a Praia, Valença – BA, 45400-000

Telefone: (75) 3646-1401

Pousada da Nil

Endereço: R. Teixeira de Freitas, 20 – Praia de Guaibim, Valença – BA, 45400-000

Telefone: (75) 3646-1142

Pousada Mandala’s

End.: Avenida Beira Mar, 11, Praia de Guaibim

Tel.: (75) 3646-1267

Taquary Praia Hotel

End.: Avenida Taquary, s/n, Praia de Guaibim

Tel.: (75) 3646-1144

Veleiro Praia Hotel

End.: Avenida Taquari, lotes 06/07, Guaibim

Tel.: (75) 3646-1064

Pousada Do Rei

End.: Avenida Taquary, s/n, Guaibim

Tel.: (75) 3646-1150

CoccoBello Pousada

End.: Avenida Beira Mar, s/n, Guaibim

Tel.: (75) 3646-1021

Dulcemar Pousada Chalés

End.: Avenida taquary, s/n, Guaibim

Tel: (75) 3646-3646-1170