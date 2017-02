A Prefeitura de Valença confirmou nesta tarde (20), que Valença terá festa de Carnaval. Denominado CarnaFolia, o festejo momesco vai de 25 a 27 de fevereiro, com atrações musicais e culturais na Praia de Guaibim.

Veja a programação:

25/02 – Sábado:

21h – Banda Magia

23h30 – Banda Tomaki

02h – Banda Leo Oliveira

26/02 – Domingo:

21h – Banda Samba de Improviso

23h30 – Banda Buzina Aê

02h – Banda KA

27/02 – Segunda:

21h – Banda Vitory

23h30 – Kebra Bahia

02h – Ki Delícia

A secretaria de Promoção Social estará levando alegria às crianças e a turma da 3ª idade, na segunda feira dia 27.02, a partir das 16h, desfilando na avenida no bloco da alegria e, conscientizando a população contra o Trabalho Infantil e o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Além de trazer as participações de manifestações culturais, entre elas o Olodum Mirim e a Filarmônica 24 de Outubro, com o apoio da secretaria de Cultura.

A secretaria de Saúde estará com ações preventivas e educativas contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis, distribuição de kits, Posto Médico funcionando em regime de plantão 24h com médicos, técnicos e enfermeiros e, ambulância à disposição.

A diretoria de Juventude realizará o Desfile para a escolha da Rainha Carnavalesca Jovem e as duas Princesas. Além da apresentação cultural juvenil, onde a juventude poderá se apresentar com músicas, poesias, danças, monólogos, entre outros, das 18 às 20h30.

O CarnaFolia é uma realização da Prefeitura de Valença e conta com o apoio do Governo da Bahia, por meio da Bahiatursa.

Com informações da Ascom da Prefeitura de Valença