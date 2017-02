A ação faz parte do projeto Mais Saúde para Valença, e objetiva realizar um total de 1.320 exames.

A secretaria de Saúde de Valença, através de uma parceria com o Instituto Multi Saúde, trás para Valença o Mutirão de Mamografias, que vai acontecer de 13 a 18 de fevereiro, na Praça da Bandeira. A ação faz parte do projeto Mais Saúde para Valença, e objetiva realizar um total de 1.320 exames (110 atendimentos por turno), durante os seis dias de mutirão. O público alvo são mulheres de 35 a 49 anos e maiores de 70 anos.

A secretária de Saúde, Jeanine Fonseca, ressalta que o público da Zona Rural contará com o apoio do IF Baiano no que se refere ao deslocamento dos pacientes, os quais terão prioridade nos atendimentos sempre no turno matutino. “Nos dias que antecedem o Mutirão, vai acontecer a triagem nas Unidades de Saúde de todo município, para distribuição das senhas, com data e turno de atendimento. Qualquer dúvida ou informação podem procurar a Unidade de PSF”, explicou Jeanine Fonseca. Para os exames de mamografia, a paciente deve levar: solicitação médica, cópia de RG e comprovante de residência, cartão do SUS.

Durante o Mutirão de Mamografias também serão oferecidos outros serviços: verificação de pressão arterial, cartão do SUS e vacinação. Para a solicitação do cartão SUS é necessário cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Já a vacinação acontecerá nos dias 13, 14 e 17 pela manhã. O paciente deve levar seu cartão de vacinas. “Esta ação é apenas uma das diversas outras que serão realizadas pelo projeto da secretaria de Saúde, com total objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida do nosso povo. Precisamos investir na prevenção e priorizar atendimentos essenciais”, afirmou o prefeito Ricardo Moura.

Fonte: Ascom Valença