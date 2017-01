Na manhã desta segunda (24), Durval Sarmento, representante da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer esteve em uma reunião com membros da Associação de Surf de Valença (ASV). Durante o encontro, Durval Sarmento recebeu do presidente da ASV, Ivan Teixeira, uma pauta de sugestões de eventos que devem acontecer ao longo deste ano, que incluem campeonatos locais, etapa do Campeonato Baiano e ações de cunho ambiental e social.

Durval Sarmento garantiu avaliar as propostas, na tentativa de viabilizar apoios. Assim como, tentar parcerias privadas que também possam colaborar com os projetos apresentados. “A preocupação do prefeito Ricardo Moura e de toda sua equipe é agregar, atender e fomentar o máximo de modalidades esportivas possíveis no município. Inclusive, com um olhar especial para crianças e jovens da Zona Rural. Estamos abertos ao diálogo e na busca de alternativas para alavancar o esporte de Valença”, ressaltou Sarmento.

A representante territorial de cultura do Baixo Sul – SecultBa, Vanessa Andrade, também participou da reunião com o propósito de colaborar com as ações sociais, e com a capitação de recursos através de parcerias privadas. Vanessa Andrade também explicou aos membros da ASV que, uma vez legalmente organizados, eles podem concorrer em diversos editais lançados anualmente.

O vereador Mateus Passos, que também vem dialogando com representantes de diversas associações esportivas, falou da importância do esporte para Valença e colocou seu gabinete à disposição para colaborar com o projeto de Utilidade Pública da ASV, o qual deve ser votado em breve pelo Legislativo Valenciano.

Fonte/fotos: Ascom Valença.