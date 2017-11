Prefeitura irá recuperar o Mercado do Peixe de Valença; Governo do Estado garantiu apoio

À pedido do Governador Rui Costa, o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, visitou as instalações do Mercado do Peixe de Valença na companhia do prefeito Ricardo Moura e secretários

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira juntamente com o prefeito Ricardo Moura; os secretários municipais de Agricultura, José Negrão; de Planejamento, Michairo Vieira e de Infraestrutura, Priscila Cardoso, estiveram nesta quinta-feira, 23, visitando as instalações do Mercado do Peixe, em Valença. A visita do presidente da Bahia Pesca deve-se a solicitação do prefeito de Valença quando em visita ao Governador Rui Costa pediu apoio para a restauração do Mercado do Peixe que está abandonado há vários anos, levando perigo a todos que ali trabalham ou compram o pescado.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, Dernival Oliveira afirmou que o governador solicitou que ele atendesse em caráter emergencial a solicitação do prefeito Ricardo Moura. Ainda no local o presidente da Bahia Pesca ligou para seu gabinete e determinou que os engenheiros venham a Valença para realizar um levantamento técnico e iniciar imediatamente as reformas.

Com informações da Ascom de Valença

Fotos: Valdemir Lima/Ascom Valença