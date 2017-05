Imprensa valenciana, equipe de governo e convidados participaram da festa de lançamento do São João 2017, realizada pela Prefeitura de Valença, na noite desta quinta-feira (18), na sede da Associação Atlética. O espaço ganhou ares de São João com decoração, comidas típicas, som ao vivo e apresentação da Quadrilha Cultural Esfarrapados, que este ano dança com o tema “O amor de Lua e Mandacaru: O casamento do vaqueiro com a filha do fazendeiro”, e que representará Valença em vários concursos no Estado, contando com o apoio do poder público municipal.

O evento foi conduzido pela mestra de cerimônia e radialista Pretta Passos. A assessora de Comunicação da Prefeitura de Valença, Vanessa Andrade, apresentou os detalhes da festa. Os convidados foram saudados pelo prefeito Ricardo Moura, pela primeira-dama e secretária de Promoção Social, Margarete Moura e pelo diretor da Itaipava Costa do Dendê, Eduardo Dantas Ribeiro. Ylan Michel, vocalista da Banda Pirilampo; a cantora Daisy Soares da Banda A Patroa e o cantor Daniel Vieira, marcaram presença na festa de lançamento.

O São João de Valença acontecerá de 23 a 25 de junho na Praça da República, e terá como atrações principais, a cantora Naiara Azevedo, o cantor Daniel Vieira e as bandas Pirilampo, A Patroa e Maria Chic. De acordo com a secretária Vanessa Andrade, mais três atrações serão anunciadas nos próximos dias. Além da grade principal, o São João contará com apresentações de bandas locais no palco alternativo, informou Vanessa. Foram divulgadas em um telão, as peças promocionais do evento como, totem, portal, outdoor, banner, panfleto, palco, faixa, camisa e painel. Mensagem das cantoras Mari Viana (Maria Chic) e Naiara Azevedo também foram exibidas.

“Vamos contar com o trabalho integrado, com a união de forças de todos os setores da Prefeitura de Valença. Todos fazendo a sua parte para que nós possamos oferecer o melhor São João da Costa do Dendê. A equipe vai trabalhar com esse objetivo, essa é a nossa proposta”, enfatizou Vanessa Andrade, acrescentando ainda dados referentes ao crescimento das vendas no comércio em função da realização da festa de São João nos anos anteriores. “A expectativa é que em 2017 a gente possa também através dessa grande festa, estar colaborando com o comércio e com os ambulantes, além de valorizar a cultura da nossa terra”, completou a assessora.

A primeira-dama Margarete Moura afirmou que a gestão conta com o apoio da comunidade e do comércio local para o sucesso da festa. A também secretária de Promoção Social agradeceu a parceria do empresário Eduardo Ribeiro, através da Itaipava Costa do Dendê. “A gente fez toda essa ornamentação aqui hoje pra mostrar como será o nosso São João. Se aqui vocês já gostaram, imagina lá na praça, vamos fazer muito melhor”, garantiu Margarete.

Eduardo Ribeiro parabenizou o prefeito Ricardo Moura pela “coragem da manutenção do São João”. O representante da Itaipava na Costa do Dendê destacou: “Nós vamos ter em 2017 um menor número de municípios na Bahia realizando festas públicas. E Valença mantém um São João forte com uma grade bonita, grade essa que mantém a tradição de ter mais de 50% dos músicos locais, preservando e incentivando a cultura local, bem como fortalecendo o turismo e a economia local”. Eduardo também demonstrou seu carinho por Valença. “A Itaipava não podia deixar de estar presente fazendo parte do São João. E dos diversos municípios que nós temos, nós abraçamos em primeiro lugar Valença que é a terra da minha segunda cidadania e que eu amo de coração”, ressaltou.

O prefeito Ricardo Moura, breve em sua saudação, agradeceu a colaboração dos apoiadores da festa e desejou uma festa ainda melhor em 2018. “Se Deus quiser, próximo anos faremos um São João ainda mais forte e mais animado. Quero agradecer a todos vocês, e gostaria de dizer da nossa felicidade em fazer um São João de muita paz e que a gente possa brincar com tranquilidade”, pontuou.Ricardo informou aos servidores públicos municiais que o salário de junho mais a primeira parcela do 13º salário, serão pagos no próximo dia 22 de junho.

Ao Valença Agora, os cantores Ylan Michel, Dayse Soares e Daniel Vieira, adiantaram o que estão preparando para o São João de Valença.

“O carinho de Valença é inexplicável, o Pirilampo só pode oferecer muita música, muito forró e muita energia boa. Esse ano a gente vem com o novo CD, nova música de trabalho chamada, ‘Devagar Coisinha’. Chama todo mundo pra praça que o São João vai estar imperdível”, afirmou Ylan.

“Meu show é tradicionalmente animado, mas eu gosto de falar de amor, gosto de trazer músicas românticas também, eu toco minhas canções e também o Hit Parede (mais tocadas). Me preocupo em fazer um repertório atualizado, mas que mexa com as pessoas, tanto com o coração, quanto com o corpo todo”, disse Daniel Vieira.

“Se preparem que São João de 2017 com A Patroa vai ter um especial de forró das antigas que é sensacional. A galera pode esperar que vai se apaixonar, vai dançar e vai cantar com a gente”, garantiu Dayse Soares.

A festa de lançamento do São João foi animada pela banda Lingerie Azul, por David Terra e os Indecorosos e Júnior Boy.

Veja mais fotos: