As comemorações em homenagem ao 07 de setembro, Independência do Brasil, serão realizadas nesta quinta-feira, pela Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Educação. Autoridades, políticos, professores e estudantes, além do corpo de funcionários do município participarão das comemorações. Também está prevista a participação de autoridades militares.

A concentração para o desfile e hasteamento das bandeiras acontecerá no Complexo Escolar Gentil Paraíso Martins, a partir das 07h. O Desfile percorrerá a Avenida A.C.M., com encerramento na Praça Admar Braga Guimarães, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores.