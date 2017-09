Valenciano está na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE) aguardando cirurgia

Na tarde do último sábado, 26, Raimundo Costa, presidente da Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia – FEPESBA e sua esposa, a vereadora de Valença, Vane Costa, sofreram um acidente de carro na região da Chapada Diamantina, onde estavam a trabalho. Vane Costa sofreu algumas escoriações, já Raimundo que estava sem o cinto de segurança, voou do carro, e no impacto da queda perfurou os pulmões e quebrou duas costelas. Raimundo encontra-se na unidade de terapia intensiva do HGE, em Salvador, aguardando a estabilização dos pulmões para realização de cirurgia das costelas. As informações são do assessor da vereadora Vane Costa, Jeová Avelar.

Amigos e familiares pedem orações a toda população, pelo restabelecimento da saúde de Raimundo Costa.

Foto: Jornal Valença Agora.