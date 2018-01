O mandato da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago foi responsável pela elevação da Comarca de Valença, de entrância intermediária para entrância final, o que torna o serviço do judiciário ainda mais eficiente para atender a população.

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago foi agraciada nesta sexta-feira, 26, com o título de cidadã valenciana. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores, através dos vereadores Agostinho Santana Júnior e Clóvis Júnior, autores do decreto. Pela manhã, a magistrada inaugurou as novas instalações da Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Valença, no bairro da Graça.

A mesa solene contou com a presença do presidente do legislativo valenciano, vereador Luís Carlos Muniz, da juíza diretora da comarca de Valença Dra. Alzeni Conceição, da homenageada Dra. Maria do Socorro Santiago e do prefeito de Valença Ricardo Moura. Várias autoridades participaram da solenidade de entrega do título à desembargadora. Entre os presentes a vice-presidente do TJBA Dra. Maria da Purificação da Silva, os prefeitos de Cairu e de Presidente Tancredo Neves, respectivamente, Fernando Brito e Antônio Mendes, o vice-prefeito de Valença Humberto Malheiros, o Defensor Público de Valença Dr. Carlos Maia, o presidente da OAB-Valença, Dr. Marcelo Albuquerque, a ex-prefeita de Valença Jucélia Nascimento, além de desembargadores do TJBA e magistrados da comarca de Valença.

Com a palavra, o vereador Agostinho Santana Júnior destacou os feitos profissionais da homenageada em prol do Judiciário, em especial o de Valença, dizendo: “A renomada desembargadora em sua administração como presidente do TJBA sempre serviu o recinto da absoluta transparência em sua virtuosa gestão, estabelecendo uma relação democrática, entre o poder judiciário e a sociedade. Dentre tantos outros pontos que merecem relevo, o destaque da gestão da presidente na construção da relação republicana entre os poderes executivos e legislativos, além da notória modernização, ampliando de forma cabal a efetividade do poder judiciário baiano, com a tão sonhada elevação da comarca de Valença para entrância final”.

Também autor do decreto que concedeu o título de cidadã à presidente, o vereador Clóvis Júnior considerou o ato, um momento de festa para o povo valenciano, explicando: “Digo isso porque depois de anos a comarca de Valença foi definitivamente elevada à entrância final. São incontestáveis as consequências para a comarca à elevação que ora recebe, umas delas é que Valença se consolida como um verdadeiro polo de certezas”.

A homenageada expressou seu sentimento em se tornar a mais nova cidadã valenciana. “É muitíssimo gratificante pra mim, ser considerada valenciana nesta que é a maior cidade da região chamada de Costa do dendê. Primeira cidade brasileira a receber uma tecelagem movida a energia hidráulica, com 15km de praias, cachoeiras grandiosas, belas ilhas, o famoso Rio Una e o vasto e farto manguezal. Não há como não se impressionar! Me sinto orgulhosíssima de ter sido agraciada de forma tão carinhosa e eu faço questão de entregar o meu agradecimento a cada um dos quase cem mil valencianos. Peço a Deus que me dê vida, me dê saúde para levar comigo por muito tempo essa cidadania que em enriquece como ser humano, me orgulha como baiana, como mulher, como mãe, como avó, minha condição de magistrada, de presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, embora motivo de orgulho, fica agora em segundo plano, quem fala aqui é Maria do Socorro. De coração a cada um de vocês meus irmãos, meu muito obrigada”, discursou a presidente do TJBA. ***

*** Leia essa reportagem completa na edição impressa do Jornal Valença Agora, nº 666.

Fotos: Jornal Valença Agora.