Na próxima segunda-feira, 19, será realizado em todo o Brasil a Greve Geral/Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previdência por várias centrais sindicais em todo o país.

A PEC da reforma previdenciária estava na pauta da Câmara da próxima semana, mas foi retirada depois do protocolo do decreto de Temer, já que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

Segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Wagner Santana, a orientação é “para os trabalhadores não irem às fábricas na próxima segunda-feira”. “Vamos mostrar a resistência da classe trabalhadora e impedir a aprovação dessa reforma”, afirmou o dirigente sindical. “Temos de dar o recado de que essa proposta não interessa aos trabalhadores e não pode ser feita por um governo sem nenhuma legitimidade. Não vamos permitir esse desmonte”, acrescentou.

A APLB Sindicato Costa do Dendê que reúne a categoria dos professores do ensino público, realizará nesta segunda-feira, 19, uma Assembleia Geral às 08h, no auditório da APLB Valença.