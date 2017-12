Realizado pela Doriva Produções e Eventos com o patrocínio da Itaipava, o projeto contempla a realização de vários eventos durante o verão da Praia de Guaibim, em Valença.

Pelo segundo verão consecutivo, a Itaipava Costa do Dendê e a Doriva Produções e Eventos se unem numa parceria que tem dinamizado o fluxo na Praia de Guaibim durante todo o verão. O projeto inovador, Arena Itaipava Fest, foi lançado oficialmente nesta terça-feira, 21, durante jantar para a imprensa e convidados, no Restaurante Estação Tatiba.

Os objetivos do projeto foram apresentados pela assessora da Arena Itaipava Fest, Vanessa Andrade (V1 Comunicação), que destacou que a Arena Itaipava Fest busca levar entretenimento e opções de lazer aos valencianos e turistas que frequentam a praia no verão, além de movimentar o comércio local e o trade turístico. A expectativa de crescimento nas vendas do comércio está projetada de 15% a 20%. Vanessa mostrou ainda a estrutura física do evento, que neste ano ficará localizada na orla da praia. A assessora destacou também que a estrutura contará com acessibilidade.

Entre os eventos que acontecerão na Arena, está sendo divulgado o Pré-Réveillon no dia 30 de dezembro, com os shows de Tierry, Sem Retoque, Karamba na Kara e Samba SD. À imprensa os organizadores anunciaram mais novidades da programação na Arena, como ensaios aos domingos com bandas locais e competições esportivas. A 13ª edição do Guaibim Folia é uma das atrações mais esperadas da Arena, e acontecerá no dia 28 de janeiro com a banda Harmonia do Samba compondo a grade do evento. A banda baiana ainda não foi confirmada oficialmente. Mais três grandes eventos devem compor a programação do projeto que será encerrado com um show beneficente.

O empresário Luiz Menezes (Doriva) explicou que tem buscado montar uma grade de atrações atrativa, com grandes nomes da música baiana, aliada a valorização dos artistas locais. “Estamos felizes, pois o projeto vem crescendo e este ano realizaremos cinco grandes eventos, fechando com a festa beneficente que estará arrecadando alimentos para três instituições: Santa Casa de Misericórdia de Valença, Casa de Francisco de Assis e Pestalozzi. Aproveitamos para agradecer o apoio da Prefeitura de Valença, Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Contamos com os amigos da imprensa, empresários parceiros e o público para fazermos um verão de muita alegria e solidariedade”, afirmou.

Além do entretenimento, a Arena Itaipava Fest é sinônimo de geração de emprego e renda para centenas de famílias. Ao Valença Agora, o empresário Doriva informou que cada evento gera aproximadamente 180 empregos diretos, e cerca de 500 indiretos. Também em entrevista, Doriva afirmou que é apaixonado pelo Guaibim e que acredita no seu desenvolvimento. O empresário revelou que planeja tornar a Arena Itaipava Fest um evento aberto a partir de parceria pública privada.

“Mais uma vez estamos apresentando um projeto diferenciado. Um espaço com segurança e mobilidade, que visa movimentar o trade turístico e o comércio local. O nosso objetivo é proporcionar um verão 100% para valencianos e visitantes, movimentando a linda praia do Guaibim e gerando renda. Aproveito para agradecer a minha equipe pelo excelente trabalho realizado na região, com recordes de venda e parcerias de sucesso”, explanou o empresário Eduardo Dantas.

Em entrevista ao Jornal Valença Agora, Eduardo falou sobre a expectativa para a segunda edição da Arena Itaipava Fest que foi sucesso no verão passado. “A expectativa não é só repetir o que já foi feito, mas crescer, em número de festas estamos aumentando em uma, estamos com um corpo de atrações maior e mais forte do que foi no ano anterior. No encerramento da primeira edição conseguimos arrecadar 2.400 quilos de alimentos, a gente quer aumentar para no mínimo 3 mil esse ano”, disse. Diretor da Itaipava Costa do Dendê, empresa que se destaca no apoio a eventos na região, Eduardo convocou outros empresários a trilhar este caminho. “Convoco todos os colegas empresários que procurem ao máximo estar participando de tudo que poder beneficiar a região, tudo que poder gerar uma economia para os nossos municípios e se voltando sempre a uma ação filantrópica, isso é muito positivo”, destacou.

A presidente da Casa de Francisco de Assis, antigo Lar dos Velhinhos, Zenaide Negrão Porto contou ao Valença Agora que recebeu a notícia que a entidade tinha sido contemplada, com muita alegria. “Mas não foi uma surpresa porque o Eduardo e o Doriva já são parceiros da Casa de Francisco de Assis e de todas as outras instituições e necessidades que Valença têm. A gente se alegra de poder contar com toda essa solidariedade às causas sociais”, afirmou.

“Nós temos que apoiar os empresários que tentam trazer para Valença uma economia mais forte, e que vai proporcionar um final de ano mais feliz. Nesta época a gente tem um contingente alto de turistas que vão para o Guaibim e que sentem faltam de atrações. Então esse projeto é muito importante para o desenvolvimento e para a afirmação de Valença como potencial turístico”, opinou o empresário Osni Melgaço Bulcão, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença – CDL. O presidente do Sindicato Patronal do Comércio de Valença – SINCOMVAL, Otoniel Melgaço também prestigiou o lançamento.

O Capitão PM S. Santos representou o Major Alexandre Costa, presidente da 33ª CIPM. “A 33ª vai buscar intensificar a abordagem em torno do evento para transmitir sensação de segurança para que as pessoas venham curtir com tranquilidade com suas famílias”, garantiu o PM, em entrevista ao JVA. A Guarda Municipal e segurança privada reforçaram a segurança do evento ao lado da Polícia Militar.

Fotos: V1 Comunicação