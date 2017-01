A Prefeitura de Valença por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta sexta-feira (27), na Praia de Guaibim, o Projeto Patrulha Verão. Em parceria com as coordenações de Endemias, Vigilância Sanitária, Atenção Básica e PSF do Guaibim, o Patrulha Verão tem como objetivo promover ações preventivas e educativas sobre: Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Febre amarela, Dengue, Chikungunya e Zika a comunidade e turistas, ações de “faxinaço”, além de visitações e orientações de boas práticas sanitárias aos barraqueiros.

“A melhor maneira de se prevenir contra a doença ainda é a prevenção. Não deixar acumular água em laje, canos e vasos de plantas, esvaziar garrafas, evitar água parada, pois é onde o mosquito transmissor da doença, Aedes Aegypti, deposita seus ovos”, frisou a Secretária de Saúde, Jeanine Fonseca.

Estiveram presentes Flávia Lacerda de Mendonça (Coordenadora de Endemias), Lídia Maria Guimarães (Coordenadora de Atenção Básica), Margarete Carvalho (Enfermeira PSF do Guaibim), os Agentes de Combate às Endemias, a Equipe do PSF e Equipe da VISA.

Fotos: Valdemir Lima