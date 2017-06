Prorrogado prazo de pagamento do IPVA para veículos com placas de finais 2, 3, 4 e 5

Em função da greve dos vigilantes, que vem afetando o funcionamento de parte das agências bancárias da capital e do interior, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) informa que prorrogou para os próximos dias 8 e 9 de junho os prazos de quitação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) que teriam vencimento nos dias 29 e 30 de maio. Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

Os proprietários de veículos com placas de final 2 que deveriam pagar a terceira cota ou a cota única sem desconto até o dia 29 podem quitar o valor até o dia 8 de junho. Já os donos de automóveis de placas com finais 3 e 4 que precisam pagar a segunda cota têm, respectivamente, até os dias 8 e 9 para saldar o imposto. Por fim, para placas de final 5, é possível fazer o pagamento do IPVA com desconto de 5% ou da primeira cota até a próxima sexta-feira, dia 9.

As datas de vencimento para as demais placas podem ser consultadas no calendário do IPVA 2017, disponível no site da Sefaz, clicando no canal Inspetoria Eletrônica e em seguida em IPVA. A Secretaria da Fazenda ressalta que não encaminha para os contribuintes boletos de pagamento do imposto. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071. O pagamento é integrado: é necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao Renavan informado.



Fonte: Ascom/ Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz)