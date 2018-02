O empresário valenciano Ramiro José Campelo de Queiroz, ex-prefeito de Valença e presidente do Grupo Ramiro Campelo retornou para casa na tarde desta segunda-feira, após ter sido sequestrado no dia 18 de janeiro de 2018. Foram 25 dias de desaparecimento, sem muitas informações sobre o caso. Ramiro reapareceu no Espírito Santo. Pela manhã de hoje, a família viajou para buscá-lo.

Até o momento a família não se pronunciou sobre o caso, e a polícia não deu detalhes sobre o suposto sequestro.

