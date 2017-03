Durante compromisso oficial, a Duquesa de Cambridge falou sobre as dificuldades que podem surgir após o nascimento de um filho

Depois da rápida visita que fez ao lado do príncipe William a Paris, Kate Middleton voltou a Londres e já retomou sua agitada agenda de compromissos reais.

Na última quinta-feira, dia 24, a Duquesa de Cambridge foi ao ‘Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas’, que é uma instituição solidária que colabora com a campanha ‘Heads Together’, e conversou com outras mães sobre a maternidade.

O projeto britânico tem como objetivo principal mostrar uma visão mais profunda sobre a saúde mental das mulheres após se tornarem mães.

Durante o discurso que fez no evento, Kate Middleton chamou a atenção para as dificuldades que podem surgir depois do nascimento de um filho.

“Pessoalmente, tornar-se mãe tem sido uma experiência gratificante e maravilhosa, mas às vezes também é um desafio enorme, mesmo para mim que tenho apoio em casa, algo que a maioria das mães não tem”, destacou a esposa do príncipe William.

Vale lembrar que a Duquesa de Cambridge é mãe de dois filhos: do príncipe George, de 3 anos, e da princesa Charlotte, de pouco mais de um ano.

Antes de voltar para o palácio real, Kate que estava extremamente elegante com um conjunto nos tons de rosa, ainda conversou com outras mães que recebem ajuda do centro de caridade.

