Cantor morreu em casa, aos 53 anos

Morreu neste domingo o cantor George Michael. Segundo a BBC, o ex-membro da dupla Wham!, com Andrew Ridgeley, sucesso nos anos 80, faleceu “em paz na sua residência”, mas não foi divulgada a causa da morte.

Uma ambulância teria sido chamada para sua casa em Goring, Oxfordshire, no Reino Unido.

Durante sua carreira, o cantor se destacou por diversos sucessos, entre eles ‘Freedom! 90’, ‘Careless Whisper’ e ‘Faith’.

A família pediu privacidade e não divulgou a causa da morte.

Em 2011 Michael chegou a adiar uma série de shows em decorrência de uma pneumonia. Na ocasião, ele chegou a passar por uma traqueotomia, procedimento cirúrgico feito à altura da traqueia cervical.

Ao longo de sua carreira ele vendeu quase 100 milhões de discos e deixou diversos sucessos para o pública, desde a época do Wham!, passando pela sua carreira solo. confira abaixo alguns desses sucessos:

Freedom! 90

Careless Whisper

Wake me up before you go-go, no dueto Wham!

Notícias ao minuto