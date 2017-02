Na noite de terça (07), o Prefeito de Valença Ricardo Moura esteve reunido com os moradores do Residencial Valença I para discutir as demandas e necessidades da comunidade. Na oportunidade os moradores cobraram melhorias no transporte coletivo e a presença de agentes comunitários de saúde para fazerem o encaminhamento das necessidades dos moradores. Rudival Júnior, diretor técnico do SAAE, informou aos moradores que estará atendendo a solicitação de construir o muro da estação de tratamento de esgoto. E com relação as taxas do serviço de água, que está sendo feito um estudo e será discutido com a comunidade através de audiência pública. A presidente da Associação de Moradores, Neuma Rita, ressaltou a importância da presença do gestor na comunidade e o parabenizou pelo trabalho que já foi desenvolvido nos 39 dias de governo.

O Prefeito Ricardo Moura, agradeceu a presença da comunidade na reunião e reafirmou seu compromisso de governar para o povo: “Nosso governo é direcionado as pessoas que mais precisam, e vamos continuar lutando por elas”. Quase toda equipe de governo marcou presença: o vice-prefeito Humberto Malheiros; a primeira dama e secretária de Promoção Social, Margarete Moura; Planejamento Michairo Coutinho; Meio Ambiente, Marcelo Borges; Especial de Governo, Manoel de Fausto; vereador Mateus Passos; e equipe do SAAE. A visita foi organizada pelas secretarias de Planejamento e de Infraestrutura, em parceria com a equipe Técnica Social do Projeto Minha Casa Minha Vida. [Show slideshow] Ascom/Gov.Valença-BA