São aproximadamente 5400 leitos que estão distribuídos entre pousadas, hotéis e casas de aluguel.

Apesar do carnaval em Morro de São Paulo não ser o mais agitado da Bahia, a ilha de Tinharé ainda é a mais procurada por turistas de todos os lugares para passar a folia e esticar mais alguns dias para a ressaca do carnaval.

No meio da tranquilidade e das belas paisagens, Morro tem uma programação de festas em restaurantes, casas noturnas e boates que fazem multiplicar o movimento. No período do carnaval, os hotéis e pousadas tiveram uma ocupação de quase 88%. Para a ressaca a expectativa é de 70% de ocupação na ilha que é o principal point para fugir do agito. As informações são da Secretaria de Turismo de Cairu.

As opções de descanso são as mais variadas, o turista pode aproveitar as belas paisagens paradisíacas, e se ainda tiver fôlego, pode aproveitar uma das festas que acontecem na ilha. Entre as mais mais badalas, está a Ressaca In Morro, na noite de hoje, a Feijoada do Santa Villa, no sábado à tarde, e por fim, a Sollares Pé na Areia, no sábado à noite.

Lk Comunicação