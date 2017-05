No início da noite desta quarta-feira (17), o jornal O Globo publicou reportagem, segundo a qual, em encontro gravado, em áudio, pelo empresário Joesley Batista (JBS), Temer teria sugerido que se mantivesse pagamento de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro para que esses ficassem em silêncio. Batista, conforme a reportagem, firmou delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) e entregou gravações sobre as denúncias.

– Temer nega acusação em Nota à Imprensa

A Presidência da República divulgou nota na noite desta quarta-feira (17) na qual informa que o presidente Michel Temer “jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha”, que está preso em Curitiba, na Operação Lava Jato.

A nota diz que o presidente “não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar.” De acordo com a Presidência, o encontro com o dono do grupo JBS, Joesley Batista, foi no começo de março, no Palácio do Jaburu. “Não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República”.

O comunicado diz ainda que Temer “defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos e que venham a ser comprovados.”

– Temer avalia possibilidade de pronunciamento

O presidente Michel Temer, que tinha uma agenda extensa de reunião com parlamentares para aparentar “normalidade”, desistiu dos compromissos e está reunido neste momento com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral da Presidência). Segundo fontes do Planalto, o grupo e outros auxiliares do presidente, está discutindo os desdobramentos da delação de Joesley Batista e avaliando a possibilidade de um pronunciamento de Temer.

O clima no Planalto na manhã desta quinta-feira, 18, segue tenso e auxiliares do presidente admitem que o “momento é delicado”. Nos corredores alguns resistem em admitir a possibilidade de renúncia, mas admitem que a possibilidade está no radar.

– Base aliada avisa ao Planalto que quer a renúncia de Temer, diz blog

Articuladores políticos do governo Temer foram informados que os parlamentares da base aliada do peemedebista querem a renúncia do presidente Michel Temer (PMDB).

Os deputados se reuniram dentro e fora da Câmara nesta noite e o clima é de “velório”, de acordo com o Blog Camarotti, do jornal “O Globo”. Diante disso, o governo foi informado que se Temer não apresentar rapidamente uma solução para a crise, os aliados pretendem se movimentar para tornar pública o apoio deles a renúncia de Temer.

SOBRE O CASO: Delação aponta que Aécio Neves pediu R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com sua defesa na Operação Lava Jato.

– STF determina afastamento de Aécio Neves e Rocha Loures dos mandatos

Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (PSDB-MG), do mandato de senador. O ministro também autorizou que Rocha Loures (PMDB-PR) se afaste do mandato de deputado federal. Com relação ao senador Zezé Perrela (PMDB-MG), o mandado é de busca e apreensão.

Em nota, a assessoria de Aécio Neves disse que o senador “está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. No que se refere à relação com o senhor Joesley Batista, ela era estritamente pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor público. O senador aguarda ter acesso ao conjunto das informações para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

O senador Zezé Perrella publicou uma mensagem em seu Twitter por volta das 22h50 de hoje em que diz que nunca conversou com Wesley Batista, não conhece ninguém do grupo Friboi (uma das marcas da JBS) e que nunca recebeu, “oficial ou extraoficial”, nenhuma doação da empresa. “Estou absolutamente tranquilo”, disse o senador, que acrescentou que espera que todos os citados na matéria de O Globo tenham a oportunidade de esclarecer sua participação. “O sigilo das minhas empresas citadas, dos meus filhos estão absolutamente à disposição da Justiça, onde ficará comprovado que eu não tenho nada a ver com essa história”, disse Perrella.

A assessoria do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) informou que o deputado está em Nova York, onde proferiu palestra sobre a política brasileira a um grupo de investidores internacionais. Rocha Loures tem retorno programado para amanhã. Em seu retorno, o deputado deverá se inteirar e esclarecer os fatos divulgados. De acordo com o jornal O Globo, o deputado foi indicado por Temer como interlocutor para solucionar um problema da JBS. Posteriormente, Rocha Loures teria sido filmado recebendo R$ 500 mil.

– PF prende preventivamente Andrea Neves, irmã de Aécio Neves

A irmã do senador afastado Aécio Neves, Andrea Neves foi presa nesta quinta-feira, 18, durante operação da Polícia Federal (PF). A PF também teria conversas de Andrea Neves solicitando o dinheiro para o empresário Joesley Batista. O mandado de prisão preventiva dela foi liberado pelo Supremo.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também solicitou a detenção de Aécio, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, optou por encaminhar o caso para deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, Fachin já afastou o parlamentar.

Policiais realizam buscas nas casas de Aécio em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os agentes federais também foram nas residências de Andrea Neves em Copacabana e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde ela foi presa.

– MANIFESTAÇÕES POPULARES

A manifestação na Avenida Paulista que pede a saída de Michel Temer da Presidência ganhou corpo no final da noite desta quarta-feira, 17, e passou a interromper o fluxo de veículos em um dos sentidos da via, na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O ato começou a partir de um outro evento que ocorria no vão do Masp, organizado pela Frente Povo Sem Medo, para debater as reformas propostas pelo governo Temer. Organizadores do debate, após a divulgação das denúncias contra Temer, passaram a convocar manifestantes.

