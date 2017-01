Afirmação foi realizada durante reunião com empresários da ACE, CDL e SINCOMVAL para debater sobre o termo de reivindicação assinado durante as eleições de 2016 e sobre as recentes feiras itinerantes

Na última quinta-feira (19), a Associação Comercial e Empresarial (ACE), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista de Valença (SINCOMVAL) se reuniram com o prefeito de Valença, Ricardo Moura, para debater sobre o termo de reivindicação assinado durante as eleições de 2016, a ativação da Secretaria de Indústria e Comércio e sobre as recentes feiras itinerantes.

O prefeito foi recebido pelos presidentes das entidades e iniciou sua fala fazendo um breve explanação das suas ações a frente da prefeitura municipal nesses primeiros dias de gestão, na cidade e zona rural. Retomada a pauta, o presidente da CDL, Osni Melgaço, falou dos prejuízos que as feiras ocasionam na cidade e afirmou que as entidades (ACE/CDL/SINCOMVAL) irão sempre se opor as ações que atinjam diretamente o comércio. Ademir Costa, presidente da ACE, enfatizou que essas feiras retiram do comércio uma média de três milhões de reais.

Na oportunidade o prefeito se comprometeu em indicar o secretário de Indústria e Comércio até fevereiro e não liberar alvará para as feiras itinerantes.