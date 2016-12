A nossa AVELA (Academia Valenciana de Educadores Letras e Artes), está em franca atividade. Lança uma revista. Esforço de uma diretoria empenhada em fortalecer a Academia e de fazê-la cada vez mais representativa da Cultura da cidade e região. Parabéns ao presidente José Moacir Fortes Saraiva que entende muito bem a importância de se divulgar os princípios da AVELA

Eu me parabenizo por pertencer a tão insigne Academia, porém, meus cumprimentos são para o povo de Valença. Quantas cidades têm a oportunidade de abrigarem uma Academia de Letras? Valença tem. Um povo que mantém uma Academia de Letras é um povo consciente da importância de se preservar a vertente cultural como aríete rumo às muralhas do futuro, estribado no presente e com as experiências do passado.

A AVELA está para a Cultura de Valença assim como a pimenta do-reino, as plantações de banana-da- terra, assim quantoo guaraná, o cravo, o dendê, o peixe, o marisco, o camarão e os barcos estão para a Economia. A AVELA é um elo entre todas as manifestações culturais, sociais, antropológicas e culturais do povo da região do Recôncavo Baiano. É nos escritos dos membros da AVELA que estas manifestações elencadas são sintetizadas, analisadas, processadas e divulgadas em forma de letras, palavras e livros. E é dessa forma que essas manifestações são devolvidas ao povo.

É só abrir o JORNALVALENÇA AGORA, outro arauto das coisas da região, que lá estará a AVELA presente em uma crônica, um poema, ensaio ou em um pequeno conto que de alguma forma reflete a comunidade. Muitas vezes membros da AVELA já estiverampresentes em outras cidades fazendo palestras sobre a cultura da cidade, ou em outros países distantes. Há livros de escritores da AVELA em bibliotecas de Portugal, como na Biblioteca de Lisboa. E em outros centros de culturais portugueses. Livros que falam sobre aspectos da nossa comunidade. Livros doados por escritores valencianos em palestras e divulgação da cultura valenciana.

A Academia de Valença éPatrimônio Imaterial da cidade e merece todo o prestígio que desfruta no meio do povo e das autoridades. Parabéns, Valença, pela AVELA.

*Publicado na edição impressa nº 594, do jornal Valença Agora.