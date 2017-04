O encontro chega à sua XXII edição neste mês de abril

Na próxima quarta-feira (26), profissionais e participantes vão debater o exercício no trabalho de parto durante a XXII Roda de Gestantes da Santa Casa de Valença. O encontro está marcado para as 09h30, no antigo espaço do setor de Recursos Humanos da instituição.

De acordo com a enfermeira obstetra Thiara D’Eça, a atividade física auxilia na preparação e flexibilidade do corpo para o parto normal: “os exercícios antes e durante o parto facilitam a passagem do bebê e a diminuição da dor. Por exemplo, recomenda-se que a gestante movimente-se caminhando ou até mesmo agachando. Vale ressaltar que é contraindicado para aquelas que tenham problemas patológicos”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail assist_social@scmvca.org ou, presencialmente, no setor de Serviço Social da Santa Casa. As vagas são limitadas.

Mais informações: (75) 3641-8432.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Valença