Sexta-feira de transtornos para os moradores do bairro do Alto do São Roque e dos arredores da Praça de Fátima (Lava Pés). Uma tubulação do SAAE rompeu e a água alagou ruas e invadiu casas. O rompimento interrompeu o abastecimento em toda a cidade.

Em nota divulgada neste sábado (3), o SAAE informou que a tubulação rompeu por pressão na rede que era constituída de amianto, produto de uso proibido por Lei. O Serviço irá apurar o porquê na tubulação ainda ser de amianto, já que a administração anterior havia divulgado a substituição de 100% da tubulação de amianto por PVC. O SAAE também se comprometeu a reparar os danos das casas que foram invadidas pela água.

Na manhã deste sábado, moradores comentam que o abastecimento de água já foi regularizado em suas casas. Porém, em algumas localidades a água está saindo com cor inadequada.

Leia a nota do SAAE sobre o ocorrido, na íntegra:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, informa a toda população valenciana que devido o rompimento da adutora de Amianto (Produto de uso proibido através da Lei 12.684/2007), foi necessário interromper o abastecimento de água na cidade, uma vez que o rompimento aconteceu numa tubulação geral que abastece o município.

Comunicamos também a população, que a direção do SAAE, dará início a abertura de processo administrativo para apurar o uso de amianto na cidade, uma vez que a concessionária informou no dia 29/12/2016, em sua página oficial, “Fim do amianto em Valença – o SAAE troca 100% da rede de água de amianto por PVC”.

O processo administrativo deverá apurar a responsabilidade da administração anterior, a publicidade da informação do fim do amianto, uma vez que foi empregado recurso público na aquisição de tubulação em PVC, e contratação de empresa para reconstituição da pavimentação que substituiu a rede de amianto.

O SAAE informa que equipe técnica encontra-se no local, substituindo os 12 metros de amianto por tubulação em PVC.

Assim que concluído a substituição, voltaremos a operar a Estação de Tratamento-ETA, e consequentemente o abastecimento será regularizado.

Pedimos compreensão da população, e principalmente dos moradores que residem no entorno da ETA, pois, o rompimento está relacionado a pressão na rede. Informamos também que já identificamos as casas que foram atingidas pela força da água, e que vamos proceder com a reparação do dano.

Veja fotos:

Imagens: Divulgação/Vanda Brito e Reprodução/Redes Sociais.