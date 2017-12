A Praia de Guaibim, em Valença, será palco do show e lançamento do cd O Lado Bom, de Rose Azevedo e Banda, sábado (16/12). Convide os amigos para curtir uma festa de qualidade, com toda estrutura, alegria e musicalidade. Uma festa inesquecível e cheia de positividade!

Local: Guaibim Praia Hotel. Abertura: Banda Soujeito Simples. Ingressos: Loja Sunset Valença, Livraria Criativa, Chile Mega Store, Salão Gloss, Clínica Harmonia do Corpo, Top Clin e Guaibim Praia Hotel. Valor: R$ 30,00. Cds à venda no show: R$ 20,00.