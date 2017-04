om um investimento de R$ 21,2 milhões em obras e equipamentos, a policlínica regional de Valença teve construção autorizada nesta quinta-feira (27) pelo governador Rui Costa. O consórcio público federativo que vai administrar a unidade é formado por 12 municípios da região baixo sul da Bahia – Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães.

De acordo com Rui, a policlínica vai oferecer 90% dos exames solicitados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse equipamento aqui vai ser importante para fortalecer a prevenção da saúde. Nós já entregamos, nos últimos dez anos, mil e setecentos postos de saúde pela Bahia, mas o povo não tinha onde fazer os exames solicitados nas consultas feitas nesses postos de saúde, agora terão as policlínicas”, destacou.

O governador agradeceu aos ex e aos atuais prefeitos por terem compreendido e abraçado o projeto das policlínicas para o povo da Bahia. “Além de estar pagando a construção da unidade de saúde, o Governo está pagando 40% da manutenção e os outros 60% serão rateados entre os municípios que formam o consórcio. Cada município vai receber recursos, também do Estado, para fazer o transporte dos pacientes até a policlínica em Valença e depois de volta para casa”.



Mais ações

Ainda em Valença, o governador Rui Costa entregou o posto da 33° Companhia Independente da Polícia Militar e duas viaturas; autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar três convênios no âmbito do programa Bahia Produtiva; entregou um barco equipado para pesca oceânica; e inaugurou a rede elétrica do bairro Novo Horizonte.

Ascom Governo da Bahia

Fotos: Manu Dias/GOVBA