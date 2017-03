Clériston Cavalcante tomou posse no cargo de defensor público-geral da Bahia em sessão solene realizada nesta segunda-feira (6), no Auditório Jutahy Magalhães, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Com a presença do governador Rui Costa, o evento foi acompanhado por autoridades e representantes das instituições do sistema de justiça e dos poderes executivo e legislativo, além da sociedade civil.

Com 157 votos, Clériston foi o mais votado pelos defensores públicos em eleição para composição da lista tríplice e nomeado pelo governador em janeiro deste ano. Segundo o defensor geral, o momento econômico do país é a principal dificuldade a ser enfrentada. “A dificuldade financeira e orçamentária é um grande desafio. Nosso objetivo é cumprir o que determina a Constituição Federal, que é estender o número de serviços prestados pela Defensoria para um maior número de pessoas. Vamos buscar formas de compatibilizar essa necessidade e determinação com a situação econômica para alcançar os melhores resultados”, afirmou Clériston.

A Defensoria Pública da Bahia atua de acordo com a Constituição Federal, que garante que todo indivíduo, brasileiro ou estrangeiro, possui o direito fundamental de acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras de pagar um advogado particular.

Perfil do defensor

Natural de Tucano, no sertão baiano, Clériston Cavalcante de Macêdo ingressou na Defensoria Pública em 2000, atuando nas comarcas de Jaguaquara, Itiruçu, Mata de São João e Salvador. É membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública e defensor público titular da 32ª DP Especializada de Família e Sucessões. Já foi também subdefensor público geral, nos biênios 2007/2008 e 2009/2010. Em 2015, ele foi o defensor mais votado e assumiu a defensoria geral.