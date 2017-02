A fórmula que transformou o Carnaval da Bahia em um evento verdadeiramente democrático se repete em 2017. Por mais um ano, o Governo do Estado está garantindo grandes atrações em trios sem cordas – nos circuitos Dodô e Osmar – e uma festa 100% gratuita no Centro Histórico de Salvador. Para a segurança e diversão de baianos e turistas, diversos serviços foram ampliados e estão assegurados pelo Estado durante a folia na capital e no interior.

O Carnaval de Salvador vai homenagear os 50 anos do Tropicalismo, tema da decoração especial do Pelourinho, onde a festa acontece de sexta a terça-feira. Nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, o Governo vai oferecer ao folião pipoca 110 atrações gratuitas de quinta a terça, como Ivete Sangalo, Anitta, Luiz Caldas, Claudia Leitte, Baby do Brasil, Léo Santana e Saulo.

Ainda entre as atrações sem cordas, a Bahiagás garante alguns nomes de peso na festa deste ano, como o Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, Magary Lord, Paulinho Boca de Cantor, Banda Didá e o Trio Respeite as Minas, sendo este último idealizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). A empresa apoia ainda outras 17 atrações, entre blocos e camarote, além da festa em dois municípios: o Carnaval Conquista Cultural, em Vitória da Conquista, e o Itabuna Folia, em Itabuna.

Será às 21h de sexta um dos encontros mais marcantes da festa da capital baiana deste ano, quando Gilberto Gil e Capinam sobem ao palco do Largo do Pelourinho para relembrar grandes sucessos do movimento cultural que marcou as décadas de 60 e 70. Entre os destaques nos palcos montados nos largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D’Água, estão nomes como Magary Lord, Bailinho de Quinta e Márcia Castro. Novidade que se tornou sensação no Carnaval do Pelô, os Bailes Infantis acontecem de sábado a terça-feira, no Largo Pedro Archanjo.

Confira a programação completa:

Mais de 25 mil policiais e 250 câmeras

Todos os acessos aos circuitos da folia monitorados em tempo real por profissionais do Centro de Operações e Inteligência – 2 de Julho. Esta é a novidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para o Carnaval 2017. Sucesso na edição passada, os 46 portais de abordagem foram aperfeiçoados e este ano, além de controlarem a entrada de objetos nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha com a ajuda de detectores de metais, também vão apresentar câmeras acopladas, que permitirão o acompanhamento das entradas e saídas dos circuitos.

Outro destaque este ano é a estreia do simulador de ocorrências, software que traça o diagnóstico do que deve ser feito de imediato pela segurança pública nos casos de ocorrências em locais com multidões. Na prática, o software permite a avaliação rápida sobre os aparatos necessários para sanar algum tipo de incidente na folia, através de simulações. No total, mais de 25 mil profissionais entre policiais civis, militares, técnicos e bombeiros militares vão atuar no Carnaval em Salvador e em mais 31 municípios do estado.

A atuação da SSP na maior festa de rua do planeta tem início ainda nos eventos pré-carnavalescos, com o reforço do policiamento no Habeas Copos, que acontece no dia 17, e segue nos dias 18 e 19, com o Furdunço e o Fuzuê. Os shows previstos para o dia 21, que não estavam no planejamento das instituições envolvidas na festa, também terão a presença das forças policiais, após a garantia do custeio dos efetivos por parte dos organizadores.

O esquema oficial da segurança começa na quarta-feira (22), com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e segue até a Quarta-feira de Cinzas (1º). A polícia baiana também estará presente nos carnavais de bairro, que acontecem em Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Pau da Lima, Nordeste de Amaralina e Pituba.

O Carnaval deste ano será marcado ainda pela estreia do Centro de Operações e Inteligência na festa. No local, mais de 500 pessoas trabalharão em esquema de plantão, fazendo o acompanhamento dos principais acontecimentos no estado. Apenas nos circuitos da festa na capital, 250 câmeras vão enviar imagens em tempo real, munindo os profissionais da segurança de informações que podem ajudar a elucidar os casos ocorridos na festa.

A segurança do Carnaval 2017 também terá o monitoramento das imagens das câmeras dos camarotes, bem como das estações do metrô, permitindo o acompanhamento dos foliões no retorno para casa. Para isso, profissionais de 44 instituições da segurança pública e defesa civil estarão reunidos no Centro Integrado de Comando e Controle Regional, dedicados exclusivamente às ações do Carnaval da Bahia. A integração das equipes permitirá uma resposta mais rápida à sociedade.

1,5 milhão de turistas

O Carnaval da Bahia deve atrair 1,5 milhão de turistas que movimentarão cerca de R$ 1,5 bilhão, de acordo com a estimativa da Secretaria do Turismo do Estado (Setur). Turistas vindos principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, assim como os estrangeiros originários da Argentina, Espanha, Itália, França, Alemanha e Estados Unidos desembarcam a partir do dia 21, em 13 zonas turísticas do estado.

Para atender à demanda do Carnaval, a Azul Linhas Aéreas vai adicionar 30 voos aos 350 extras para a Bahia. A Avianca vai oferecer 83 voos extras durante o Carnaval, todos para a capital baiana. No período de Carnaval, o Porto de Salvador recebe os navios de cruzeiro Sea Princess e Sovereign, vindos do Rio de Janeiro e o MSC Preziosa, vindo de Santos (SP), trazendo mais de nove mil passageiros.

Com parque hoteleiro de cerca de 40 mil leitos, os meios de hospedagem de Salvador devem alcançar ocupação de 95% neste Carnaval. A Secretaria do Turismo vai colocar nas ruas 200 profissionais, que aturarão como Guias e Monitores. Em cada cidade, eles estarão em pontos estratégicos. Na capital baiana, as equipes estarão no Aeroporto Internacional de Salvador, Rodoviária, Terminal Náutico, Terminal Marítimo, hotéis e circuitos do Carnaval. Os profissionais vão prestar atendimento em diversos idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, russo e Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Informações da Ascom do Governo da Bahia