Faltando menos de um mês para a San Island, em Morro de São Paulo, a produção do evento está a todo pique com os últimos detalhes da cenografia e acaba de divulgar o 3D de um dos palcos.

Monumental e apoteótico, o palco que receberá grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional, será um espetáculo de som, luz e vídeo, à parte. A estrutura terá mais de 10m de altura, 20m de comprimentos, e comportará 70 toneladas de equipamentos de som e luz, em um espetáculo que será uma experiência única para quem estiver no evento.

A criação do projeto é da Show Design, a mesma empresa que projetou os palcos da gravação do DVD de Claudia Leitte em Copacabana, e do DVD da banda Aviões do Forró, no Beach Park, em Fortaleza, entre outros.

A San Island Weekend, acontece entre os dias 2 a 4 de junho. O evento terá como principal atração a cantora Ivete Sangalo. Serão quatro grandes festas, começando na tarde da sexta-feira e terminando no domingo, pela manhã. Todas as festas serão ao ar livre e na praia, um dos motivos de inspiração do projeto arquitetônico dos dois palcos. O palco de Ivete está sendo mantido no mais absoluto sigilo.

Além de Ivete Sangalo, o lineup da San Island Weekend contará com nomes consagrados da cena eletrônica internacional como Aron, Phill Romano, Dani Toro e GSP, e mais 14 Dj´s nacionais. Mais informações no site www.sanislandweekend.com.

Fonte: LK Comunicação