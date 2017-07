O deputado federal Antonio Brito destinou emenda no valor de R$ 200 mil para a unidade hospitalar

Aconteceu, nesta segunda-feira (10), o evento que marcou a requalificação dos equipamentos do Centro Cirúrgico, Fisioterapia e Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Nazaré. Estiveram presentes o deputado federal Antonio Brito, autor da emenda parlamentar que destinou R$ 200 mil para a requalificação, o secretário de governo de Nazaré, Elton Guedes, o deputado estadual Jurandy Oliveira, o provedor da Santa Casa de Nazaré, Cleidson Prazeres, o vice-provedor da Santa Casa, Adson Coelho, o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (FESFBA), Maurício Dias, o prefeito de Aratuípe, Antonio Miranda Silva Junior, o prefeito atual e o ex-prefeito de Jaguaripe, Hunaldo Simões e Heráclito Arandas, respectivamente, entre outras autoridades.

Aparelho de anestesia, monitores multiparamétricos com capnógrafo, bisturi elétrico, oxímetro e foco cirúrgico, foram alguns dos equipamentos recebidos pela instituição e que vai melhorar ainda mais a capacidade de atendimento à população.

Antonio Brito afirma que “é de fundamental importância a destinação de emendas e recursos orçamentários federais para as Santas Casas de Misericórdia, pois têm um papel fundamental no SUS e compõem uma rede importante no país. A destinação de emenda para a Santa Casa de Nazaré, no baixo-sul da Bahia, se deve à necessidade de requalificação para melhorias no atendimento à saúde de Nazaré e municípios vizinhos. O hospital tem mudado muito seu padrão de gestão, de atenção à população e tem voltado a ser um centro de referência para a região. Me estimula vir aqui e saber que os recursos estão sendo bem aplicados e o objetivo é destinar mais recursos à instituição”.

Para o provedor da instituição, Cleidson Prazeres, “a destinação de emendas parlamentares para a Santa Casa de Nazaré, como para todas as outras Santas Casas que são carentes, é que conseguimos reestruturar a instituição com equipamentos novos para proporcionar uma melhoria no atendimento a toda comunidade. Se temos uma condição de atender melhor o público, todo mundo ganha, cidadãos e instituição, e temos uma população cada mais satisfeita em ter suas necessidades muito bem atendidas”.

Segundo Maurício Dias, presidente da FESFBA, “em um país onde o sistema de saúde é subfinanciado, o SUS não consegue custear plenamente os serviços que são prestados e o setor filantrópico realiza mais de 50% da assistência hospitalar do sistema, as emendas têm um caráter de complementação fundamental e melhor ainda quando são aplicados recursos com a seriedade da entidade, por meio de um planejamento estratégico, como foi feito aqui, que define para que direção a entidade precisa se estruturar, crescer, respeitando a demanda da região, da população local e circunvizinha. Com tudo isso, vem aí a sucessão de novos resultados e conquistas que nós vamos assistir aqui com certeza.”

A Santa Casa de Nazaré conta com serviços como cirurgia geral, cirurgia ginecológica, clínica geral, emergência 24 horas, fisioterapia, pediatria, raio X, Centro de Parto Normal, com atendimento 100% SUS, além de Laboratório de Análise Clínicas.

O agendamento para os serviços prestados pode ser feito através do e-mail agendamento@hgm.org.br ou pelo número (75) 3636-2611.

Fonte/Foto: Ascom Santa Casa de Nazaré