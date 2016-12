Santa Casa de Valença lança a quarta edição do Viva Saúde com aulão gratuito nesta quinta (08)

Corrida, caminhada e passeio ciclístico acontecem no dia 16 de outubro e movimentam o Baixo Sul da Bahia

A Santa Casa de Misericórdia de Valença inicia, nesta quinta (08), as inscrições para a quarta edição do Viva Saúde, que acontecerá em 16 de outubro. O lançamento das inscrições vai ser marcado por um aulão de dança comandado pelo professor Marvan e treino de corrida. As atividades serão abertas ao público. O ponto de encontro, às 19h00, será na praça central.

O Viva Saúde engloba passeio ciclístico, caminhada e corrida com largada na Praça Ademar Braga e chegada no Serviço Social da Indústria (SESI). Uma competição saudável, que tem como principais beneficiados a saúde e bem-estar dos participantes. A quarta edição do evento esportivo faz parte da campanha #SejaAMudança, em prol da Santa Casa, que atravessa sérias dificuldades financeiras.

Um dos maiores eventos esportivos do Baixo Sul é uma iniciativa da Santa Casa de Valença em parceria com empresários e instituições diversas e faz parte da programação comemorativa dos 156 anos da instituição.

Podem participar pessoas de todas as idades (menores de idade precisam de autorização assinada pelos responsáveis legais),amadoras ou profissionais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário de inscrição, que pode ser acessado através do site da Santa Casa (www.santacasadevalenca.org), e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 20,00. As vagas são limitadas e estima-se cerca de 600 inscritos.

Mais informações pelo telefone (75) 3641-8400.

Viva Saúde 2015 – O III Viva Saúde mobilizou Valença em 2015 e foi marcado pela participação de pessoas de todas as idades, reunindo 600 inscritos e cerca de 100 voluntários e apoiadores. A Santa Casa de Valença escolheu realizar em seu aniversário um evento que ofereça para a população todos os benefícios da prática esportiva para a manutenção de uma vida saudável e assim vem fazendo anualmente.

Serviço:

Evento: IV Edição do Viva Saúde

Local: Praça Ademar Braga, Centro, Valença – BA

Data: 16 de outubro

Horário: 07h00

Inscrições: A partir de 08 de setembro através do site www.santacasadevalenca.org

Valor: R$ 20,00

Informações: (75) 3641-8400