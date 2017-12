O evento acontece nesta terça, 12, em Santo Antônio de Jesus, a partir das 18h

Com o intuito de levar conhecimento a empresários de Moda e Beleza, o Sebrae realiza, nesta terça-feira, dia 12, no auditório do Parati Palace Hotel, em Santo Antônio de Jesus, a palestra “Moda e beleza sem frescura”. O evento é gratuito e acontece das 18h às 21h, com vagas limitadas.

As inscrições podem ser feitas pela Loja Virtual do Sebrae e mais informações, obtidas pelos telefones (75) 98245-3898 ou (75) 3631-3949.

A troca de conhecimentos será com a especialista em etiqueta e comportamento, Claudia Matarazzo, que também é jornalista e autora de 18 livros sobre comportamento, moda e inclusão social. Claudia, que já ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo, escreve para vários veículos de comunicação e é consultora de comportamento da Rede Globo nos programas “Encontro com Fátima Bernardes” e “Mais Você”.

Serviço:

O que? Palestra “Moda e beleza sem frescura”

Quando? 12 de dezembro – 18h às 21h

Onde? Auditório do Parati Palace Hotel – Rua Landulfo Alves, 134, Centro – Santo Antônio de Jesus

Quanto? Gratuito

Agência Sebrae de Notícias Bahia