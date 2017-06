A Prefeitura de Cairu, através da secretaria da Cultura, realizou diversas atividades durante todo o mês de junho para o público infantil em comemoração ao aniversário da Biblioteca Pública Maria Jurenilva Fanhing. Entre as ações,uma das que mais encantou a garotada foi o projeto “Cinema na Biblioteca” com apresentação do filme “A Menina que Não Gostava de Ler”,logo após a sessão de cinema houve um debate sobre a importância da literatura.

A Biblioteca Maria Jurenilva Fanhing também teve seu acervo recomposto com a entrega de 1400 novos livros, resultado da campanha realizada pela secretaria da Cultura deste o inicio do ano. A biblioteca cairuense agora também faz parte do cadastro nacional de bibliotecas junto ao Instituto Pedro Calmon. Outra ação importante vem sendo realizada pela equipe técnica da secretaria da Cultura junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, são os diversos ajustes nos computadores e no ambiente tecnológico da biblioteca para que esta torne-se mais atrativa para crianças e adolescentes,além de oferecer maior comodidade.

A comemoração final do aniversário contou com a visitação de grupos culturais às instalações da biblioteca ,realização do ensaio dos Congos Mirins e ainda com uma confraternização. As diversas ações promovidas pela secretaria da Cultura tem por objetivo incentivar a leitura e também fomentar o surgimento de escritores cairuenses.

Ascom/Cairu