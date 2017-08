A Secretaria da Educação do Estado da Bahia está com inscrições abertas até o dia 4 de setembro para o 3º Concurso de Vídeo Educativo – Educação para a Saúde. As inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades escolares da rede estadual. Podem participar estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental e/ou Médio e da Educação Profissional.

O objetivo da iniciativa é promover a reflexão sobre a temática entre os estudantes e professores e estimular ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, direcionadas ao enfrentamento das vulnerabilidades dos estudantes, além da promoção de hábitos e atitudes saudáveis.

Os vídeos em curta-metragem, com até cinco minutos de duração, deverão ser elaborados a partir dos seguintes temas: Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); Controle do Aedes aegypti e prevenção às arboviroses (Dengue, Chikungunya, Zika, entre outros); Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; Promoção à alimentação saudável; Promoção da Saúde Ambiental e o desenvolvimento sustentável; Promoção a cultura de paz; Livre, em que os estudantes, sob a orientação do professor, definem o subtema a ser trabalhado a partir do tema central (Educação para a Saúde) e não contemplado nos subtemas anteriores.

Os vídeos, que deverão ser produzidos nas unidades escolares ou em seu entorno, poderão ser feitos por meio de aparelhos celulares, tablets, máquinas fotográficas digitais ou filmadoras e gravados em CD ou DVD. A ação pedagógica é para ser realizada em dupla de alunos e orientada por um educador. Cada estudante autor e o professor orientador dos sete vídeos a serem selecionados receberão, cada um, um notebook, totalizando três aparelhos por trabalho. O resultado deverá ser divulgado no mês de novembro e a premiação está prevista para o mês de dezembro.

O coordenador de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria da Educação, Fábio Barbosa, fala sobre a importância do concurso. “A escola tem um papel fundamental na formação integral dos nossos estudantes. E trabalhar a temática da Saúde é o principal objetivo desta ação, que incentiva o protagonismo juvenil através de uma ferramenta que eles têm familiaridade, que é o audiovisual. A nossa expectativa é a de que as escolas pertencentes a todos os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) participem”.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no Portal da Educação, através do linkhttp://escolas.educacao.ba.gov.br/concursodevideos.

Foto: Ilustração / Claudionor Junior

Fonte: Secretaria da Educação do Estado da Bahia