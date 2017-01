Buscando solucionar a falta de água no distrito de Galeão, a pedido do prefeito Fernando Brito ,o secretário de Administração, Ricardo Palma, esteve hoje (12/01), na represa que abastece o distrito acompanhado de equipe técnica,bem como do vereador Paulinho. De acordo com os técnicos,ao contrário de outras localidades o Galeão não tem sofrido problemas de abastecimento de água por conta da seca, mas sim por causa de vazamentos na tubulação que percorre os 18km de distância entre a represa e a Vila.

“Já estamos fazendo todo o levantamento para que seja realizada a troca completa da tubulação. Mas para que a população não seja penalizada com a falta de água, a Prefeitura de Cairu instalará ainda esta semana duas novas bombas que ficarão ligadas 24h por dia até que seja realizada a troca da tubulação”, afirmou Ricardo Palma.

No distrito de Garapuá, logo nos primeiros dias do ano,também foi instalada pela administração municipal uma nova bomba para garantir o abastecimento. De acordo com o secretário Ricardo Palma, a Prefeitura também está em contato com a Embasa, autarquia do Governo do Estado, responsável pelo abastecimento de água em locais como Morro de São Paulo e Gamboa para que sejam solucionados problemas de fornecimento nessas localidades, no geral provenientes do aumento de fluxo por conta da alta estação.

Ascom/Gov/Cairu-BA