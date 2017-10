Com o intuito de aprimorar os conhecimentos acerca do exercício profissional e qualificar os serviços ofertados no âmbito do Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ( SCFV), a Prefeitura de Cairu, através da secretaria de Políticas Sociais, promoveu uma capacitação para os profissionais que atuam no Serviço de Proteção Básica da Assistência Social e também no Programa Bolsa Família do Município.

A capacitação ocorreu entre os dias 27 e 29 de setembro, no Convento Santo Antônio, e abordou como tema central a “Gestão Integrada de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS”. Outras temáticas também foram tratadas,a exemplo de “A Concepção e Diretrizes da Política Nacional da Assistência Social e do SUAS com a Rede Assistencial e as Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS”; “Implementação de Ações da Proteção Social às Famílias e as Condicionalidades do Programa Bolsa Família” e ainda “Planejamento Estratégico de Atividades e Elaboração de Proposta das Ações Socioeducativas para o SCFV do SUAS”.

Participaram da capacitação orientadores, oficineiros e educadores sociais. De acordo com a secretária de Políticas Sociais Adriana Brito, a capacitação melhorará o atendimento ofertado.”Uma equipe qualificada presta um serviço com qualidade , esse é nosso compromisso com os cairuenses, por isso investimos em qualificação e aprimoramento”, ressaltou a secretária.

