A Secretaria de Saúde de Cairu, através da Vigilância Sanitária, vai reforçar as ações de prevenção à Aids e às outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) durante o Carnaval. Equipes da Saúde estarão distribuindo 5 mil kits de preservativos, material informativo e passando orientações ao foliões nas localidades da Gamboa, Morro de São Paulo e Boipeba.

Embora a população de todas as faixas etárias esteja vulnerável a contrair o vírus HIV, a campanha focará orientações, principalmente, nos jovens, uma vez que os dados indicam que a epidemia de Aids cresce entre homossexuais jovens, adolescentes em geral e em mulheres.

“Este ano nós iremos focar no público jovem, estimulando o uso do preservativo masculino e feminino, como forma de evitar a transmissão de doenças bem como evitar a gravidez na adolescência. Também realizaremos uma campanha de conscientização em parceria com a Secretaria da Juventude durante o Carnagamboa utilizando uma linguagem mais moderna e ágil para atingir esse público”, explica a secretária Italuana Guimarães.

