Secretaria Especial do Morro promove limpeza da Fonte da Biquinha

A Prefeitura de Cairu, através da secretaria Especial de Morro de São Paulo (Semosp), realizou nesta segunda-feira (13) uma ação de limpeza na Fonte da Biquinha. De acordo com a secretária Joelia Carvalho,a manutenção é feita regularmente,mas o a quantidade de dejetos lançados no local tem aumentado, significativamente, o que levou a Semosp a realizar uma operação de maior porte para previnir,inclusive, a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,causador da dengue, zika e chikungunya.



“O serviço já estava sendo feito regularmente e foi intensificado esta semana. Agora, esperamos que as pessoas ajudem a manter a limpeza desta área, evitando lançar dejetos fora do horário e dos dias de coleta normais”,ressaltou a secretária.

Ascom/Gov.Cairu-BA