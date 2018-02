A segunda edição da Campus Party Bahia já tem data reservada no calendário do Instituto Campus Party. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (2), em São Paulo, onde acontece até o dia 4 de fevereiro a edição nacional do maior evento de tecnologia e cultura nerd da América Latina. O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação), Vivaldo Mendonça, juntamente com Francesco Farruggia, presidente da Campus Party, estimam que a CPBA ocorra de 16 a 20 de maio, em Salvador, na Arena Fonte Nova.

A Campus Party Bahia aconteceu pela primeira vez no ano passado, de 9 a 13 de agosto, na Arena Fonte Nova. Esta foi a primeira vez que um evento de tal porte aconteceu dentro de um estádio de futebol. Na ocasião, a Bahia bateu todos os recordes de público, entre as edições nacionais do evento, esgotando as barracas com dois meses de antecedência. Além disso, 80 mil pessoas visitaram a ‘Área Open’ da Campus Party.

Fonte: Ascom/Secti/Governo da Bahia