A UNEB, por meio do Departamento de Educação (DEDC) do Campus XV da UNEB, em Valença, através do Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre a Educação Especial e Inclusão (NUPESPI), vai promover o 7º Seminário Encontros com a Inclusão: a diferença como condição essencial para a inclusão.

A iniciativa, que será realizada no período de 18 a 20 de outubro, no campus, tem como público-alvo professores, estudantes e demais profissionais da área de educação, saúde, direito e afins.

O evento é gratuito e abordará o tema A diferença como condição essencial da diferença. O objetivo da iniciativa é constituir um espaço de sensibilização, de troca de informações e de fomento à reflexão, investigação e produção de temas e ações relacionados à inclusão social e educacional, envolvendo estudantes, professores do ensino básico ao superior, trabalhadores e gestores da rede pública e privada de ensino, da saúde e do direito, comunidade local e regional.

Para a professora Sílvia Lúcia Lopes Benevides, uma das coordenadoras do evento, “A possibilidade de discutirmos e refletirmos sobre diferença e inclusão vai ao encontro do nosso desejo de contribuir para a criação de uma cultura educacional e social que priorize a pluralidade, tão cara em tempos de exceção e recrudescimento do preconceito e de atitudes segregadoras”, destacou.

A professora Nicoleta Mendes de Mattos, também coordenadora, afirma que: “é necessário que a universidade crie e amplie seus espaços de interlocução e de criação de proposições reafirmando a luta pela defesa da garantia de direitos das pessoas com necessidades educativas especiais e/ou em situação de desvantagem social, com vistas à promoção de uma educação para todos”, pontuou.

A programação do evento reserva mesas-redondas, conferências, minicursos, exposição de fotografias, apresentação de trabalhos de pesquisa e relatos de experiência, mostra de filmes, lançamento de livros e apresentações artísticas e culturais.

Informações: DEDC/Campus XV – tel. (75) 3641-0599.