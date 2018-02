A Secretaria de Turismo da Bahia em parceria com a Prefeitura de Cairu, através da secretaria de Turismo, promoveu nas noites dos últimos dia 01 e 06, respectivamente, cursos de qualificação voltados para os carregadores e guias que atuam na ponte de embarque e desembarque de Morro de São Paulo, afim de fomentar a inovação de produtos e serviços, proporcionando também a melhoria da qualidade no atendimento turístico.

As qualificações fazem parte do programa do ProqualiSetur-BA que tem por objetivo fortalecer a cadeia produtiva e elevar a satisfação dos visitantes. A especialista Carine Campos apresentou os cursos “Noções Conceituais no Turismo”’ e Alexandre Cambeses tratou sobre”Qualidade no Atendimento Turístico”, questões que contribuem para aumentar a competitividade do destino.