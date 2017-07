Identificar as ruas, monumentos e pontos turísticos de Morro de São Paulo e Boipeba ficará mais fácil. Os dois destinos já começam a ganhar nova sinalização turística. A ação é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Cairu e os Cartões ELO que possibilitará a instalação de 59 placas de sinalização turística.

O investimento faz parte do programa “Destinos ELO”, que promove diversos destinos turísticos brasileiros. Através do programa, os comerciantes locais vão receber um enxoval completo da marca. Além disso, haverá a substituição dos guarda-sóis das praias.

A iniciativa permitirá também a troca da iluminação pública das praias do Morro de São Paulo. Para deixar o destino mais charmoso, todos os postes passarão a ser de madeira, com cúpulas em cerâmica de Maragogipinho, realçando ainda mais a cultura local.

O prefeito Fernando Brito destacou a importância das parcerias com a iniciativa privada. “Parcerias como está com a iniciativa privada permitem que possamos avançar com ações sem que sejam comprometidos recursos públicos, assim todos saem beneficiados e os recursos municipais podem ser investidos em áreas como infraestrutura, saúde e educação”, ressaltou Brito.

Confira mais fotos das sinalizações instaladas: (Ascom Cairu)