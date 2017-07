Na noite do último dia 16, o clube de serviços Rotary Club Valença realizou a transmissão de cargo do presidente e renovou sua diretoria, durante cerimônia realizada na Associação Atlética, que marca o início do ano rotário 2017/2018, que tem como tema “O Rotary faz a diferença”. A mesa foi composta pelo então presidente do Rotary, José Elias Antar; pelo agora presidente do clube, Jaime Cesar Godinho; pelo Governador Assistente Anderson Freitas; pela presidente do Lions Clube de Valença, Diotília Rangel; pelo Venerável Mestre da Loja Maçônica Paz e Fraternidade, Lourenço Antônio; pelo secretário de Indústria e Comércio de Valença, Paulo Martins, representando o poder Executivo; pelo delegado de Polícia de Valença, Dr. Rafael Magalhães; e pelo diretor do Jornal Valença Agora, convidado para representar a imprensa valenciana. O defensor público e membro do Rotary, Carlos Vasconcelos Maia Filho, foi o responsável pelo cerimonial do evento.

A solenidade contou com o pronunciamento do Governador Assistente Anderson Freitas, representando o Distrito 4550, o qual o Rotary de Valença pertence. Anderson leu a mensagem do presidente do Distrito, Henrique Trindade para o início de mais um ano rotário (2017/2018). Em sua mensagem, o presidente Henrique Trindade destaca alguns objetivos como o fortalecimento do clube, aumento do quadro associativo e expansão dos serviços humanitários. “Sem dúvida o Rotary faz a diferença, tanto em nível local ou mundial através de suas ações. Nosso distrito 4550 tem muito que comemorar, graças ao engajamento dos nossos clubes […] O Rotary faz a diferença e este ano tenho certeza que poderei contar com todos os companheiros e companheiras para fazermos muito mais, vamos juntos fazer a diferença no ano rotário 2017 e 2018. o melhor ano de nossas vidas e de nossas comunidades”, leu Anderson.

O então presidente José Antar deixou sua mensagem aos companheiros e companheiras de clube. Falou sobre a história do Rotary e também sobre sua gestão. “Estamos concluindo esse ano rotário com a sensação de dever cumprido, apesar de que eu tenho certeza que poderia ter realizado muito mais”, disse. Logo após deu início a cerimônia de transmissão do cargo, empossando Jaime Godinho presidente do Rotary Valença.

“Tendo a honra de levar por esses próximos 12 meses, os destinos do nosso Rotary Club de Valença, é sem dúvidas uma responsabilidade, mas um prazer muito grande, porque é dessa convivência que a gente aprende”, afirmou o novo presidente. Godinho expressou seu comprometimento com a causa. “Estou disposto a dar o melhor de mim, disposto a trabalhar forte na busca do serviço, na busca do destino rotário. Olhando para aqueles que podemos ajudar, onde o sistema governamental possa estar naquele momento com alguma dificuldade de fazer, lá estamos nós tentando ajudar, tentando somar na busca de melhorias para a comunidade, na busca de uma vida melhor. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de olhar sempre pra frente, sempre a pra comunidade, sempre pensando que nós somos um clube de serviços”, ressaltou.

Sua mensagem foi a seguinte: “Desnecessário lembrar que somos um clube de serviços, mas necessário dizer que nosso objetivo estará atingido quando a comunidade conhecer e reconhecer nossa Organização e nós estivermos felizes, movidos pelo entusiasmo”.

Jaime Godinho destacou como focos de sua gestão os serviços à comunidade; imagem Rotária; companheirismo e fortalecimento do Clube. Entre as atividades, ele destaca o engajamento em ações da Saúde; Participação em projetos ambientais; Envolvimento da Família Rotária nas atividades do Clube; Projetos Humanitários e de cunho Social; Parcerias Público-Privadas em prol da Comunidade; Eventos de Lazer e de valorização do Companheirismo.

Após sua posse, Jaime Godinho empossou os novos membros da diretoria do clube. Ainda durante a cerimônia, foi realizada a posse do novo associado, Edson Capporazzo que tem como padrinho o rotariano Flávio Restini.

Confira fotos do evento: