O Supermercado & Panificadora Mayara, representado pelos seus diretores Edson e Dona Lucinha, recepcionou amigos, clientes e parceiros nesta sexta-feira (02), com um delicioso café da manhã para marcar a nova fase da empresa, que tem inovado para oferecer um atendimento cada vez melhor aos seus clientes. Com novas instalações mais amplas e mais modernas, a ‘Mayara’ está ainda mais completa. Além de uma padaria já conceituada no mercado de Valença, a loja apresenta muitas outras novidades aos seus clientes com seções de hortifruti; açougue; lacticínios, frios e congelados; utilidades; biscoitos; mantimentos e cereais, bebidas, massas, enlatados e conservados, entre outros. Um mix de produtos que “não deve nada a outro supermercado”, destaca o novo gerente da “família Mayara”, Petrus Ferreira.

A nova gerência é fruto do desejo dos proprietários do Supermercado & Panificadora Mayara, Sr. Edson e Dona Lucinha juntamente com a família que administra a empresa, de dar uma nova ‘roupagem’ ao empreendimento, visando inovar em seus serviços. Para Dona Lucinha, as novas conquistas da ‘Mayara’ é resultado de muito trabalho. “Pra chegar aqui eu labutei bastante, passei horas sem dormir, estamos aqui trabalhando no dia a dia, faça chuva ou faça sol. Pra ter alguma coisa na vida, a gente teve que suar bastante”, ressaltou.

A filha do casal, Edimara Guimarães, que também administra a empresa junto com sua família, acredita que a ‘Mayara’ tem fidelizado seus clientes por ter preços equivalentes aos outros supermercados centrais. Edimara considera a contratação do novo gerente, Petrus Ferreira, uma aposta positiva para o crescimento da empresa. “Ele entrou aqui e modificou nossa loja, abriu novos horizontes, nos incentivou, nos orientou sobre coisas que nós não tínhamos tanta visão”, destacou.

“A família Mayara enxergou a necessidade de acompanhar o desenvolvimento, estamos caminhando e vamos atingir ainda o ponto principal, porque com certeza, não vamos parar por aqui, vamos continuar renovando, continuar ampliando e tenho certeza que foi essa a intenção de seu Edson ao me contratar. Pra mim é um grande prazer fazer parte da família comercial Mayara. Eu conheço seu Edson já a um bom tempo, e o fato dele ter depositado confiança em mim é algo de grande valor para mim”, ressalta Petrus.

O empresário Gerson Gesteira, da Polpa Beija-Flor, que prestigiou a reinauguração da loja, afirmou que Edson representa muito bem o empresariado de Valença: “Uma pessoa que batalha, a gente sempre encontra ele e a família na luta do dia a dia, e nesse tempo de crise eu noto que a Mayara está crescendo, isso é sinal da competência dos familiares e dele, que se dedicam diuturnamente para que os negócios deem certo. Edson está de parabéns e a família também”.

O empresário Ramiro Campelo foi um dos grandes incentivadores do Sr. Edson no ramo empresarial, e esteve presente na reinauguração para prestigiar a nova fase do empreendimento do amigo. “O maior exemplo aqui é a união familiar produtiva. Mostrei a Edson que a família dele junto com ele podia ser um grande sucesso, o maior exemplo de prosperidade que se pode dar é a união familiar em pequenos negócios, que podem se tornar grandes empreendimentos. Todo mundo deu um pouco de suor aqui e a seriedade, a honradez nos compromissos, é sucesso absoluto”, destaca Ramiro. “Ramiro me ajudou muito a estar aqui com minha família hoje”, reconhece Edson.

O Supermercado e Panificadora Mayara fica localizada na Rua Venceslau Guimarães, Nº 244. Bairro São Félix. Valença-BA. Telefone: (75) 3641-4811

Fotos: Jornal Valença Agora