Rito marcado pelo sincretismo religioso, a tradicional lavagem das escadarias da Igreja de São Brás, padroeiro de Taperoá, reuniu uma multidão neste domingo, 28. Em clima de fé, paz e também de folia, taperoenses e visitantes desfilaram pelas principais ruas da cidade, reverenciando o padroeiro num misto de religiosidade e cultura. Presença também da classe política do município, do cenário estadual e nacional, que aproveitam a ocasião para prestigiar São Brás e estar mais próximo do povo. Entre os presentes, o prefeito Rosival Lopes, o vice-prefeito Ticiano Mattos, o deputado estadual Alan Sanches, o deputado federal Aleluia, vereadores, além de secretários e servidores municipais.

A lavagem é comandada pelos terreiros de matrizes africanas. Umbandistas e candomblecistas rendem seus agradecimentos aos orixás. Para Mãe Lurdinha, a lavagem deste ano foi considerada “uma maravilha”’. Somente o terreiro à qual pertence, na Graciosa, levou 56 pessoas para participar dos festejos, dentre elas, 39 baianas. “Sempre nós participamos e hoje estamos todos juntos aqui para fazer bonito”, disse.

Do terreiro Ilê Axé Odoyá, o pai de santo Luan de Iemanjá acredita que a lavagem também contribui para diminuir a intolerância religiosa. “A gente vem aqui mostrar ao povo do município que existe uma cultura, que existe a religião de matriz africana. Nós estamos fazendo nesse momento o que os nossos ancestrais diziam: crescer, sobreviver e multiplicar ainda mais a nossa fé e a nossa religião. Esse não é apenas um evento cultural, nós precisamos crescer e combater a intolerância religiosa que existe dentro do município de Taperoá”, afirmou.

Organizada pela Prefeitura de Taperoá, as festividades da lavagem, que tradicionalmente reúne, além das baianas, grupos folclóricos e shows musicais, este ano contou com a apresentação das bandas Parangolé e Kart Love, além de minitrios com atrações regionais. “Para mim, é um prazer estar realizando a lavagem da escadaria da Igreja de São Brás pelo segundo ano como prefeito desse município. Feliz em ver todo mundo se divertindo na paz e com muita alegria. Esse ano São Brás completa 180 anos de evangelização e está sendo maravilhoso estar comemorando essa tradição aqui hoje”, ressaltou o prefeito Rosival Lopes.

O vice-prefeito Ticiano Mattos afirmou que os festejos de São Brás são significados de alegria. “Essa lavagem emociona não só os taperoenses, mas todos os visitantes. Esse ano não poderia ser diferente, muita alegria, muita paz e harmonia. Estamos aqui para proporcionar à nossa região uma belíssima festa tradicional. Estamos aqui para isso”, frisou.

Ivone chegou a Taperoá há 33 anos, e de lá pra cá se tornou um dos milhares de admiradores da festa. “A minha experiência é a cultura do lugar, desde que eu cheguei aqui que fiquei encantada”, compartilhou.

O visitante Valmir saiu da Ilha de Itaparica para prestigiar a lavagem de São Brás. “É a segunda vez que venho aqui e pra mim é a melhor coisa que existe, é a melhor tradição por isso que eu venho, e próximo ano estarei aqui de novo”, garantiu.

A equipe da Prefeitura se organizou para prestar apoio durante todo o evento. Um dos setores que ficaram em alerta neste domingo, foi a saúde, como conta a secretária da pasta, Aline Muniz. “Até o momento não tivemos nenhuma intercorrência. Estou aqui, mas de olho no hospital. Tem muita gente da Saúde aqui espalhada e preparada para caso aconteça alguma coisa”, informou. Dra. Aline também deu seu parecer sobre o evento: “A lavagem está linda! É muito bom ver que o pessoal está se divertindo sem briga, sem confusão, todo mundo na paz. Como cidadã Taperoense eu posso dizer que estou realizada por poder estar aqui”, afirmou.

A lavagem das escadarias antecede a festa religiosa em homenagem ao santo padroeiro na Igreja de São Brás. As novenas tiveram início no último dia 25 de janeiro e finalizam no dia 03 de fevereiro, culminando com missa e grande procissão.***

