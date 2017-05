Tem teatro gratuito nessa sexta (26), no Centro de Cultura Olívia Barradas

Após retumbante estreia em abril, atendendo a pedidos, o espetáculo teatral ‘Há Vagas Para Rapazes de Fino Trato’ sobe mais uma vez ao palco do Centro de Cultura em mais uma apresentação gratuita, nesta sexta, 26, às 20h.

A peça se desenvolve a partir do encontro entre Paco e Tonho, dois rapazes sem qualquer afinidade aparente, que passam a dividir um mesmo quarto de pensão em Salvador. Tonho é o moço sonhador que deixa a sua Valença para realizar seus sonhos na capital; Paco é o soteropolitano porra-louca, desencantado e perturbador. Num jogo de estranhamento versus sedução, dominação vs. cumplicidade, esperança vs. desengano, os personagens se envolvem numa trama tensa que ora os polariza, ora os aproxima.

Livremente inspirado em Dois Perdidos Numa Noite Suja, de Plínio Marcos, Há Vagas para Rapazes de Fino Trato resgata e dá novos contornos psicológicos à dupla criada pelo dramaturgo, vivida nesta montagem por Adriano Pereira (Amares) e Everton Bacélla(Sentença). O espetáculo é dirigido por Juliano Britto e o texto assinado por Cadu Oliveira. A iluminação é de Suelma Maria Suelma Costa e a sonoplastia feita por Ronaldo Soares.

Montado pela primeira vez em 2011, tendo no elenco Adriano Pereira e Cadu Oliveira, além da trilha assinada por Matheus Magyver, o espetáculo fez temporada em Valença no Cine Teatro Vitória, Centro de Cultura Olívia Barradas e Casa de Cultura Maria Claudia Rodrigues. Participou também de mostras teatrais em Santo Amaro e Gandu. Nesta nova montagem Everton Bacélla substitui Cadu Oliveira e a trilha é assinada por Ronaldo Soares.

Serviço

PEÇA TEATRAL:HÁ VAGAS PARA RAPAZES DE FINO TRATO

LOCAL: C C Olívia Barradas

DATA: 26/05 às 20h (GRATUITO)