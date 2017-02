A empresa Muniz e Muniz, responsável pela administração dos terminais de Bom Jardim, Gamboa do Morro e de Morro de São Paulo continua investido nos atracadouros, localizados no Baixo Sul da Bahia, de acordo com sua assessoria.

Segundo o presidente da Associação de Transportes Marítimos do Baixo Sul (ASTRAM), Romilson Muniz, no terminal de Bom Jardim já foram realizados os serviços de reforma total do pier com a instalação de madeira maçaranduba, construção de três dolfs de sustentação, iluminação, pintura, recuperação total da parte metálica, recuperação da ponte, instalação de câmeras de segurança, novos mobiliários, computadores, ar condicionado, Wifi, fardamento e luminoso.

Segundo Muniz a grande novidade no Atracadouro de Bom Jardim é a praça de alimentação. Já em pleno funcionamento a lanchonete já vem atendendo aos turistas e nativos que utilizam o terminal. O restaurante com vista para o mar e a sorveteria já em pleno funcionamento. Romilson Muniz afirmou que quem conheceu o atracadouro de Bom Jardim quando a Muniz e Muniz assumiu a administração dos terminais já percebe os avanços e as melhorias realizadas para garantir uma melhor comodidade aos seus usuários. O terminal marítimo está preparado para receber os turistas no Carnagamboa, disse Muniz.

Ascom Muniz & Muniz