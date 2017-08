A Campanha Atirador Solidário promovida pelo Tiro de Guerra 06-055, de Valença, superou todas as expectativas. Os atiradores tinham como meta arrecadar 1 tonelada de alimentos para doar à Casa de Francisco de Assis, popularmente conhecida como Lar dos Velhinhos, no entanto, conseguiram a doação de aproximadamente 1 tonelada e meia, fruto de arrecadação em supermercados e de porta em porta pelos bairros da cidade.

Para o soldado Fonseca, a solidariedade é um ensinamento diário do Tiro de Guerra, e que faz jus ao lema do Exército: “Braço Forte, Mão Amiga”. “Todos os atiradores abraçaram a causa e ficamos muito felizes pela receptividade de toda a comunidade que colaborou com a nossa campanha”, afirmou.

Laurinete Mendes dos Santos, que integra o Conselho Administrativo do Lar dos Velhinhos agradeceu ao Tiro de Guerra e ressaltou a importância de doações para o abrigo. “As pessoas estão começando a enxergar com um novo olhar o trabalho com o idoso, que antes ficava em segundo plano pela sociedade. Agradeço ao Tiro de Guerra por essa campanha e a toda a comunidade que contribui, essas parcerias são muito importantes para garantir uma estadia digna aos nossos idosos”, pontuou.

O ABRIGO

A Casa de Francisco de Assis é uma instituição filantrópica de acolhimento a idosos carentes, fundada em 1980 pela Senhora Clarice Serafim Sena Gomes. Atualmente abriga 11 idosos e tem vagas abertas para mais cinco. O abrigo passou recentemente por uma reforma parcial por determinação do Ministério Público, que liberará a entrada de novos idosos quando a reforma e o atendimento ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado no início deste ano, for cumprido.

